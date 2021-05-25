Теплу і сонячну погоду передбачають синоптики цього тижня на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів сягатимуть 25 градусів тепла. Травневу ідилію можуть дещо зіпсувати сильні вітри.

Цими днями метеорологічну ситуацію на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. Відтак погода у краї буде сприятливою.

“Антициклонічна смуга організує сонце та теплу погоду. Температура повітря впродовж 25-го травня коливатиметься в комфортних межах: +20 +25 градусів. У західних областях завтра може бути сильним південний вітер, обережно. На тижні Україною перекочуватимуться періодичні дощі з грозами, але буде тепло, до 25 градусів з невеликими коливаннями”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протримається приємне травневе тепло майже до п’ятниці. А вихідними прийде черговий атмосферний фронт з дощами і похолоданням.