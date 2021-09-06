Комфортний теплий тиждень обіцяють синоптики на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники вдень сягатимуть 20 градусів тепла. Втім, вночі відчутно холоднішатиме.

Цими днями погоду у краї зумовлюватиме антициклон. Відтак по всій території регіону обійдеться без дощів. Лише місцями можливі невеликі опади. “Бабине літо вже прийшло. Усі його ознаки — антициклон, нічне вихолодження, денне сонечко, літаюча павутинка, тихий вітер. 6-го вересня в Україні повсюди переважатиме суха погода — антициклон. Температури повітря хотілося б вищої, але осінь взялася за виконання своїх обов‘язків міцно. Вночі очікується +6 градусів, протягом дня температура повітря підніметься до +13 +18 градусів.

Надалі “бабине” сонце крутитиме градусний регулятор сильніше, теплішатиме.

Проте вночі буде холоднувато. Зустрічаємо сонячний антициклон”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протягом тижня тенденція щодо підвищення температурних показників зберігатиметься. Втім, ночі будуть холодними.