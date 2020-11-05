У четвер на Тернопільщині місцями дощитиме. Ускладнюватимуть ситуацію і тумани, які значно погіршуватимуть видимість на автошляхах. Щодо температурних показників, то вони коливатимуться вдень від 6 до 11 градусів тепла.

Цими днями погоду зумовлюватиме антициклон, – каже синоптик Наталка Діденко. Втім, опадів він повністю не заблокує.

«Потужний величезний антициклон – область високого атмосферного тиску і сухої погоди – розкинув свої метеорологічні лапи від Ірландії через всю континентальну Європу до України. І цей антициклон блокуватиме дощі в Україні увесь кінець тижня – 6, 7 та 8 листопада. Він би й завтра блокував, якби не був таким великим та ледачим, як справжній кіт. Тому й пропустить мишу-фронт в наші західні області. Там пройдуть дощі. Туманів вистачить усім, водії – обережно! Видимість погіршуватиметься до 200-400 метрів, а в низинах й до 50-100 метрів. Температура повітря 5-го листопада в західних областях буде низькою, вдень +6 +11 градусів».

За попередніми прогнозами, наприкінці тижня у краї дещо потеплішає. Сприятливою погода буде і вихідними.