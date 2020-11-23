У вівторок на Тернопільщині дощитиме. За прогнозами Укргідрометеоцентру, короткочасні опади пройдуть по всій території регіону. Щодо температурних показників, то вони залишатимуться плюсовими.

Загалом у регіоні зберігатиметься похмура погода. Ускладнюватиме метеорологічну ситуацію поривчастий вітер і підвищений рівень вологості, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Місцями пройдуть короткочасні дощі.

«Вівторок в Україні обіцяє бути об’єктивно теплим, як для кінця листопада, – протягом дня у більшості областей очікується +4 +8 градусів. Проте ця об’єктивність може знижувати наші термічні відчуття на 2-5 градусів, бо спостерігатиметься поривчастий, а часом й сильний північно-західний вітер».

За попередніми прогнозами синоптиків, протягом тижня погода у краї буде нестабільною та прохолодною. Від середи почастішають морози, а наприкінці тижня можливі опади у вигляді мокрого снігу.