Справжню зимову погоду передбачають у п’ятницю на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, у краї спостерігатимуться хуртовини, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, а пориви західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. В області оголосили перший рівень небезпечності.

Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, 21 січня на дорогах Тернопільщини очікуються: ожеледиця, пориви західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовина. На дорогах можуть виникати небезпечні ситуації. “21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом.Вітер західний, південно-західний й далі рвучкий! Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу. Надалі, з нового тижня, на заході України очікується посилення морозів! У суботу та неділю часом можливий сніг, поривчастий вітер”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, на Тернопільщині зберігатиметься тенденція до зниження температурних показників. Також періодично досипатиме снігу. Відтак любителі зимової пори зможуть насолоджуватися погодою.