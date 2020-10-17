Вихідними на Тернопільщині дощитиме. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, денні температурні показники коливатимуться від 11 до 13 градусів тепла. Періодично дошкулятиме сильний вітер.

Погодні умови у нашому краї зумовлюватиме активний циклон, – каже синоптик Наталка Діденко. Він сприятиме холодній, вологій і дощовій погоді.

«У північних, західних та більшості центральних областей очікуються сильні дощі, пориви північно-східного вітру до штормових значень. На Заході України повітря буде холодним, протягом дня +9 +14 градусів. 17-го жовтня очікуються дощі, навіть часом значні, сильний північно-східний вітер та ще й похолодання, вдень близько +12, +13 градусів. У неділю дощі припиняться, проте пошириться ще холодніше повітря, очікується вдень 18-го жовтня не вище +9 градусів».

Втім, попередні прогнози в синоптиків більш оптимістичні. Наприкінці жовтня обіцяють повернення тепла.

Софія Романська