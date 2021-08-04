Грози та град пройдуть цими днями на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, до регіону йде новий циклон з атмосферними фронтами. Він принесе різкі погодні зміни.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у краї спостерігатиметься похмура погода з проясненнями. Ймовірність опадів залишатиметься високою. Температура повітря коливатиметься від 13 градусів тепла вночі до 25 градусів вище нуля вдень.

«На фоні високого атмосферного тиску атлантичний антициклон до нас залицяється, у середу до України підсунеться ближче циклон Henri з грайливими атмосферними фронтами. Фронти принесуть завтра в західну частину України короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 4-го серпня розподілиться нерівномірно. У західних областях буде найсвіжіше: +22 +26 градусів. Вітер в Україні буде південно-східний та південний, невеликий або помірний. Шансів на дощ побільшає у п’ятницю та вночі в суботу. 5-6 серпня, кому цікаво й важливо, відчутно посилиться вітер, ймовірно навіть до штормових значень», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цими днями буде мінливою. Через різкі перепади у жителів краю може погіршуватися самопочуття.