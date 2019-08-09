Мінливою буде погода останнього дня тижня на Тернопільщині. Ймовірні дощі, грози, місцями шквали та град.

За словами метеорологів, нестабільність у погодних умовах зберігатиметься і цими вихідними.

«П`ятниця в Україні буде нестабільною», – зазначає синоптик Наталка Діденко. Серпневу спеку місцями переб’ють дощі та грози. «На Заході пройдуть короткочасні дощі з грозами, під час гроз можливі шквали та град. На решті території України опади малоймовірні, буде багато сонця. Спека в західних областях послабне, там очікується +25+29 градусів».

За попередніми прогнозами синоптиків, наступного тижня в регіоні очікується черговий стрибок температурних показників. Місцями стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусну позначку. А цими вихідними зберігатимуться досить мінливі погодні умови. Можливі перепади температурних показників, а також не обійдеться без опадів.

Софія Романська