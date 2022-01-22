Холоднеча йде на Тернопільщину. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у суботу та неділю зберігатиметься морозяна погода, а також можливі снігопади.

Мінлива хмарність з проясненнями, зниження температурних показників, снігопади, ожеледиця — такі погодні умови передбачають синоптики вихідними на Тернопільщині. Західний регіон охопить холоднеча.

“Найближчим часом спостерігатиметься морозяна погода. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, що може сприяти небезпечним ситуаціям. 22-23 січня сніжитиме в західних областях. Морозна погода в Україні домінуватиме: у суботу вдень -1-4 градуси, в неділю вже -3-8 градусів. Вітер західний, південно-західний й далі рвучкий! Надалі, з нового тижня, у більшості областей України очікується посилення морозів! Зима хоче бути собою”, – зазначила синоптик Наталка Діденко.

Отже, на Тернопільщині зберігатиметься тенденція до похолодання. За словами синоптиків, попереду — рекордні для цієї зими морози.