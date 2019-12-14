Вихідними на Тернопільщині побільшає опадів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

У суботу в регіоні переважно дощитиме, а в неділю ймовірний мокрий сніг. Температурні показники переважно залишатимуться плюсовими.

14 – 15 грудня зберігатиметься похмура дощова погода, вночі та вранці ймовірні тумани, – зазначає Наталка Діденко. Температура повітря коливатиметься від одного до чотирьох градусів тепла.

«По всій території України у суботу-неділю ймовірні опади. Ймовірний сильний вітер, що посилюватиме відчуття холоду. Денна температура повітря: 0+4 градуси. З неділі-понеділка почне теплішати».

Отже, погода цими вихідними не сприятиме прогулянкам на вулиці. Фахівці попереджають: такі умови призводять до поширення вірусів, а відтак до загострення епідемічної ситуації. Відтак рекомендують подбати про відповідний одяг і раціональне харчування.

Щодо попередніх прогнозів, наступного тижня слід чекати потепління. На Тернопільщині передбачають підвищення денних температурних показників до десяти градусів тепла.

Софія Романська