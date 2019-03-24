Цими днями на Тернопільщині суттєво ускладняться погодні умови. Місцями ймовірні дощі з мокрим снігом, – повідомляє обласний гідрометеоцентр. Нічні температурні показники знижуватимуться до мінусових. Відтак на автошляхах може утворюватися ожеледиця.

Загалом в області спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненнями, опади ймовірні в денну пору доби, – попереджають в обласному гідрометеоценрі.

«На Тернопільщині вночі переважно обійдеться без опадів, а от вдень ймовірний невеликий дощ. Вітер північно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 тепла. Вдень 8 – 13 градусів вище нуля. 25-го березня буде також хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ і мокрий сніг. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний 9 – 14 метрів за секунду».

Метеорологи наголошують: цими днями в області буде прохолодно. Температурні показники вночі коливатимуться від 1 градуса морозу до чотирьох градусів тепла. Вдень передбачають до десяти градусів вище нуля.

Софія Романська