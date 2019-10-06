Дощі йдуть на Тернопільщину. Внаслідок опадів суттєво знизяться і температурні показники, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Місцями у західному регіоні ймовірний мокрий сніг.

Упродовж доби на Тернопільщині спостерігатимуться складні погодні умови. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, ймовірні пориви вітру, а також туман, що погіршуватиме видимість вночі на вранці до 200 – 500 метрів.

«6 жовтня дощі пройдуть переважно на Заході та Півночі. На Заході ближче до Карпат можливий мокрий сніг. Температура повітря +6+13 градусів тепла. Понеділок в Україні очікується переважно холодним. На Заході вночі до невеликих мінусів, вдень +6+11 градусів. Вдень у понеділок опади найбільш ймовірні у західних областях», – зазначає Наталка Діденко.

Отже, тиждень на Тернопільщині розпочнеться з похолодання. Втім, ближче до середини жовтня осіннє тепло повернеться.

Софія Романська