Протягом доби на Тернопільщині залишатиметься високою ймовірність опадів.

За прогнозами синоптиків, по всій території регіону пройдуть короткочасні дощі та грози. Температурні показники дещо знизяться.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, вітер північний: 5 – 10 м/с.; температура вночі 10 – 15 градусів тепла, вдень 17 – 22 тепла. Тенденція щодо зниження температурних показників зберігатиметься.

«В Україну надходить пора, коли найпоширенішим словосполученням буде – «кисло-солодке». На Заході повітря явно свіжіше, передбачається +20 +26 градусів, а вранці та ввечері значно холодніше. Подекуди пройдуть дощі», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, погодні умови на Тернопільщині наближаються до осінніх. Температурні показники поступово знижуються, натомість більшає холодних дощів.

Софія Романська