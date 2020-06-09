Літня спека на Тернопільщині набирає обертів.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до тридцяти градусів вище нуля. Місцями прохолоди додаватимуть грози, ймовірність яких залишається високою у західному регіоні.

Порівняно з іншими областями України, на Тернопільщині зберігатиметься прохолодніша повітряна маса через опади. Все ж місцями припікатиме і в нашому краї.

“Західна частина належатиме свіжішій повітряній масі, вдень температурні показники коливатимуться +23 +28 градусів, місцями стовпчики термометрів підвищуватимуться до 30 градусів тепла. Така відносна свіжість – через періодичні дощі з грозами, які зумовлюватиме атмосферний фронт. Вітер з південного сходу, помірний”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, 10 червня на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території спостерігатимуться короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південний, 8-12 м/с. Температура вночі 14-18º, вдень 22-28º тепла.

Софія Романська