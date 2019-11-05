Упродовж цього тижня на Тернопільщині буде тепло.

Вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до двадцяти градусів вище нуля. Втім, насолоджуватися теплом залишилося недовго. З сьомого листопада метеорологи передбачають похолодання.

«Вогко, тепло та вітряно – основні образи, дійові особи завтрашнього синоптичного дня в Україні», – розповідає синоптик Наталка Діденко. Найближчими днями погоду зумовлюватиме атмосферний фронт.

«5-го листопада через нашу територію проходитиме атмосферний фронт – посол одразу трьох циклонів Zend, Benedikt та Arne. Тому з ночі до ночі проходитимуть періодичні дощі: спочатку вночі та вранці у західних та північних областях, далі аж до нашого Сходу. Вітер південно-західного напрямку, теплий, поривчастий, до сильного. Температура повітря, як у квітні – +14+20 градусів, на Заході та Сході +11+16 градусів. Найближче похолодання очікується 7-го листопада».

Отже, уже з сьомого листопада на Тернопільщині холоднішатиме. Тож тішитися теплу залишилося недовго.

Софія Романська