На Тернопільщині передбачають до двадцяти градусів тепла

На Тернопільщину повертається майже літнє потепління. За прогнозами синоптиків, вдень температурні показники перевищуватимуть двадцятиградусну позначку.

Цими днями тепла погода охопить весь західний регіон. Втім, протримається осіння ідилія недовго. Вихідними синоптики передбачають чергову хвилю похолодання – очікуються морози.

«Потепління до +20 +22 градусів передбачається на заході. Навіть найближчі дві ночі будуть в Україні теплішими: +5 +12 градусів. Втім, можливий сильний південно-західний вітер. Дощу не очікується. Із 23-го жовтня в Україну почне заходити серйозне похолодання», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, вихідними до західного регіону зайде холодне повітря. Відтак очікується відчутне зниження температурних показників. Погода нагадуватиме швидкий прихід зими.