На Благовіщення в області буде дуже тепло, як для квітня, – зазначають синоптики.

Вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 15 – 17 градусів вище нуля, а місцями буде ще тепліше.

Упродовж доби по всій територій регіону обійдеться без опадів, – повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Зберігатиметься сонячна і тепла погода.

«Місцями ймовірна мінлива хмарність, але загалом буде досить сонячно і тепло. Дощів не передбачається, сильних вітрів також. Південно-західний вітер 3 – 8 метрів за секунду».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, тепло протримається до десятого квітня. Але під кінець тижня у більшості регіонів України пройдуть дощі. Через опади знизиться і температура повітря. Однак похолодає пізніше, а поки можна насолоджуватися теплом.

Софія Романська