19-те березня в Україні з найближчої синоптичної перспективи виявиться найтеплішим.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря підвищиться до +12+18 градусів, місцями температурні показники сягатимуть 20 градусів вище нуля.

У західному регіоні зберігатиметься сонячна суха погода, місцями ймовірна мінлива хмарність. Така весняна ідилія зберігатиметься недовго.

«19 березня повсюди опадів не передбачається. 20-го березня тепла погода ще втримається, проте на Півдні вже пройдуть дощі, а в суботу-неділю до нас прийде повітряна маса арктичного походження. Суттєво похолодає. У суботу-неділю атмосферні фронти ще й принесуть в Україну дощ та мокрий сніг. У неділю вітер посилиться до штормового».

Отже, ховати теплий одяг поки що зарано. Адже у третій декаді березня можливі заморозки, мокрий сніг, холоднеча.

Софія Романська