Хвиля потепління на Тернопільщині набирає обертів. Цими днями в регіоні передбачають до десяти градусів вище нуля. Нічної пори також зберігатимуться плюсові температурні показники.

До кінця тижня погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. Відтак у краї буде сухо і тепло, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Похолодання обіцяють ближче до Водохреща.

«15-го січня в Україні повсюди антициклон, суха та тепла погода. Температура повітря протягом дня середи очікується +2+6 градусів, на Заході +4+9 градусів. Опадів цими днями не передбачається. Невелике похолодання прийде під Водохреще».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, на Водохреща повернуться морози. Втім, сильного похолодання не передбачають. Температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Синоптики наголошують, цьогорічний січень аномально теплий. Вони пов’язують це з глобальними змінами клімату.

Софія Романська