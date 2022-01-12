До -18 градусів морозу нічної пори передбачають на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, значні морози спостерігатимуться і вдень, позначки термометрів коливатимуться від -7 до -12 градусів нижче нуля. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Тенденції з похолодання протягом доби на Тернопільщині посилюватимуться. Дошкулятиме рвучкий вітер з півночі. “У середу морози посиляться. Найближчої ночі кусатимуть громадян за щоки й носи -10 -18 градусів. Вдень стовпчики термометрів також насуплять брівки, -7-12. На дорогах утворюватиметься ожеледиця! Снігу серйозного не буде, так, щось десь часом політає, але якісь істотні опади — навряд. Вітер задуватиме з півночі, буде рвучким”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, морозяна погода протримається до четверга. А далі у краї передбачають відчутне потепління. Разом із підвищення температурних показників, повернуться опади у вигляді снігу.