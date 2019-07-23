У вівторок в Україні очікується чудова погода, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Радуватиме комфортне тепло, свіжий північно-західний вітер, місцями пройдуть короткочасні літні дощі.

Температурні показники вдень коливатимуться між 18 – 24 градусів тепла, – розповідає Наталка Діденко. Вночі температура повітря знижуватиметься до 17% тепла. Відтак сильної спеки не буде. А короткочасні дощі чергуватимуться із сонцем.

«Температура повітря упродовж наступної доби дещо знизиться. Протягом дня очікується +22 +26 градусів, на Заході +18 +24 градуси. Спостерігатиметься сонячна погода плюс періодичні незначні дощі, місцями з грозами.

Найближчої ночі передбачається +15 +18 градусів».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, до кінця тижня на Тернопільщині опади почастішають. Місцями пройдуть сильні грози та зливи, температурні показники теж частково знизяться. Відтак до регіону прийде незначна прохолода.

Софія Романська