Вихідними на Тернопільщині погода буде чудовою.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у регіоні зберігатимуться комфортні температурні показники та обійдеться без опадів. Лише подекуди можливий прохолодний вітерець.

У суботу по області та в Тернополі буде хмарно з проясненнями. Як повідомила метеоролог Оксана Софінська, температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 10 градусів тепла, вдень позначки термометрів сягатимуть 24 градусів вище нуля.

«Опадів найближчої доби не передбачається. Температура повітря зберігатиметься на комфортному рівні, характерному для цієї пори. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На Тернопільщині вдень буде сонячно, місцями – мінлива хмарність».

За попередніми пронозами Укргідрометеоцентру, погода у неділю в регіоні теж радуватиме теплом і сонцем. Втім, прохолоднішими будуть ранки і ночі. Наступного тижня значних синоптичних змін не передбачають, «бабине» літо триває.

Софія Романська