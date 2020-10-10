Вихідні на Тернопільщині будуть теплими, а також переважно обійдеться без опадів. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вдень температура повітря підвищуватиметься до 17 градусів тепла.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від 11 до 17 градусів тепла, тумани – такі погодні умови передбачають синоптики цими вихідними на Тернопільщині.

«Вихідні в Україні все ще будуть теплими. У денні години на заході очікується +17 градусів. Субота буде переважно сухою. У неділю дощів побільшає – опади можливі на заході. Вночі та вранці – місцями тумани. Жовтень – красивий, строкатий у кольорах, поки теплий, без осінніх холодів. Якраз час хороший і погуляти, і щось доробити, побільше побути на повітрі», – каже синоптик Наталка Діденко.

Отже, вихідними на Тернопільщині зберігатиметься майже ідеальна погода, лише подекуди у неділю пройдуть короткочасні дощі. За попередніми прогнозами, холоди повернуться з понеділка.

Софія Романська