Вихідними на Тернопільщині потеплішає. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температурні показники вдень підвищуватимуться до двадцяти градусів тепла. Обійдеться без істотних опадів.

Як повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Оксана Софінська, протягом доби у нашому краї зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер південно-східний 7 – 12 м/с. Денні температурні показники коливатимуться від 18 до 20 градусів тепла, нічні – від 8 до 10 градусів вище нуля.

За попередніми прогнозами, у неділю місцями по області дощитиме, хоча температурні показники залишатимуться порівняно високими. «Перший жовтневий уїк-енд в Україні буде теплим. Температура повітря підвищиться і протягом дня досягатиме +19 +24 градусів. Повітря вже насичене вологою, частішають тумани, хоча основні дощі вихідними залишать нашу територію. А в неділю підійдуть невеликі локальні дощі до західних областей, проте більша частина України спокійно й без парасоль милуватиметься осінніми пейзажами, без дощу. Вітер залишається південно-східного напрямку. Погода найближчих вихідних – якраз для зустрічей, валяння на дивані з книжечкою, збирання грибів, провітрювання килимів, порання з балконними квітами, близькими поїздками по національних парках та заповідниках, словом, сприятлива погода. А ще й магнітні бурі нарешті втихомирюються», – зазначила синоптик Наталка Діденко.

Отже, вихідними на Тернопільщині спостерігатиметься майже ідеальна осіння погода. Хіба подекуди її можуть підпсувати дощі.

Софія Романська