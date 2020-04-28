Антициклон зумовлюватиме теплу погоду найближчими днями на Тернопільщині. Місцями стовпчики термометрів підвищуватимуться до двадцяти градусів вище нуля.

Мінлива хмарність, тенденція щодо підвищення температурних показників, пориви вітру, – такі погодні умови передбачають метеорологи цього тижня на Тернопільщині. З вівторка у регіоні суттєво потеплішає.

“У вівторок, 28-го квітня, в Україні вже також буде тепліше, протягом дня +14 +18 градусів, на заході +15 +20 градусів. Хоча найближча ніч ще побуде холодною: +2 +8 градусів. Сподіваюсь, що це останнє похолодання у найближчому синоптичному майбутньому. Вітер південно-західний, 5-12 м/с. Завтра над Чорним морем перебуватиме антициклон, який своїм впливом та сухою погодою досягне й України. Втім, 28-го квітня у більшості областей суттєві опади малоймовірні”.

За попередніми прогнозами синоптиків, разом з потеплінням на Тернопільщину повернуться дощі. Втім, опади нині аграріям по-особливому необхідні.

Софія Романська