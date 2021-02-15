Аномально холодний тиждень передбачають на Тернопільщині.

Негода далі лютуватиме у нашому краї. Штормові пориви вітру та хуртовини ускладнюватимуть ситуацію на автошляхах. А температурні показники під кінець тижня сягнуть двадцятиградусної позначки.

15-го лютого, на Стрітення, в Україні підросте атмосферний тиск. До нашого регіону знову навідають снігопади.

“Вітер буде північно-західним, північним, у західних областях ймовірні штормові пориви. Температура повітря найближчої ночі передбачається в межах -7-14 градусів, вдень -5-10 градусів. Найближчий тиждень обіцяє бути холодним і навіть дуже холодним. Послаблення морозів ймовірне з наступних вихідних. Тут часом виникають питання – чому південні циклони пов’язують із похолоданням. Адже вони південні, ніби ж теплі.

Насправді, головне завдання циклонів – приносити опади, взимку переважно снігопади”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, жителям краю радять кутатися у теплий одяг та не переохолоджуватися. Адже температурні показники ближче до п’ятниці перетнуть двадцятиградусну позначку нижче нуля.