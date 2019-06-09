Сильна спека йде на Тернопільщину наступного тижня. Подекуди стовпчики термометрів сягатимуть більше тридцяти градусів тепла.

Втім, прохолоди додаватимуть дощі та грози, які далі спостерігатимуться у Західній Україні.

Упродовж доби на Тернопільщині ймовірні дощі, зливи, шквали та град, – попередила синоптик Наталка Діденко. Температурні показники коливатимуться від 24 до 27 градусів вище нуля.

«9-го червня на Західній Україні спостерігатимуться грозові дощі. При грозах – локально – сильні зливи, шквали, град. Спека триватиме і навіть розкручуватиметься, вдень +28 +33 градуси. На Заході у неділю буде свіжіше: +24 +27 градусів».

Наступного тижня синоптики радять готуватися до сильної спеки. При цьому рекомендують не забувати про парасолі. Оскільки грози передбачають мало не щодня.

Софія Романська