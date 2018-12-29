На Тернопільщині перебуває делегація Автономної Республіки Аджарія

Обговорювали гості та керівництво Тернопільщини подальші напрямки співпраці між Тернопільською областю та цією республікою на всіх рівнях.

Адже 24 серпня 2014 року була підписана Угода про співробітництво між Тернопільською обласною радою та Верховною радою Автономної Республіки Аджарія.

– За 4 роки з дати підписання Угоди вона наповнилась реальним змістом. І надзвичайно приємно відзначити, що, не дивлячись на те, що відбулось обрання нового депутатського корпусу як Тернопільської обласної ради, так і Верховної Ради автономної Республіки Аджарія, співробітництво між двома регіонами має своє продовження і виходить на новий якісний рівень. Враховуючи досягнуті попередні домовленості, під час зустрічі нашої делегації у Верховній раді Автономної Республіки Аджарії, грузинська сторона висловила готовність забезпечити за свій рахунок реабілітацію та відпочинок у червні 2019 року групи дітей у кількості 20 чоловік із сімей учасників військових дій на сході нашої країни. Тернопільська обласна рада у свою чергу передбачить кошти на транспортні витрати, – зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук.

Також очільник області наголосив на важливості того, що співпраця переходить на рівень районів Тернопільської області та відповідних муніципалітетів і міст Аджарії.