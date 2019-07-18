Кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами кременецькі правоохоронці розпочали відносно 74-річної жительки райцентру. Пенсіонерка сапою до смерті побила двомісячне сусідське цуценя за те, що воно ганяло курей.

Зі слів господарів тваринки, сусідка робила їм зауваження за те, що вона забігає на її подвір’я і ганяє курей, відтак прив’язали собача. Літній жінці таких превентивних заходів, вочевидь, виявилося замало. Допоки сусідів не було вдома, вона зайшла на їхнє обійстя й вчинила розправу над прияв’заним цуценям. Ще живу собаку вона відв’язала і викинула на узбіччя. Скавчання покаліченої тварини почув сусід й повідомив про все, що сталося господарів. Цуценя з розтрощеною щелепою та з іншими численними травмами відвезли до ветеринара, однак гуманнішим виявилося його приспати.

За скоєне жінці інкримінують частину 1 статті 299 Кримінального кодексу – жорстоке поводження з тваринами, повідомляють у поліції.