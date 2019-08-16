Усі свої заощадження віддала 77-річна жителька Монастириського району двом невідомим жінкам, котрі прийшли до неї додому і представилися працівницями банку.

Як з’ясували правоохоронці, в обідню пору на подвір’я потерпілої прийшли дві жінки на вигляд 25-35 років. Вони представилися працівницями банку і розповіли старенькій, що невдовзі їй підвищать пенсію на 500 гривень, а також держава компенсує витрати за газ. Відтак попросилися зайти до будинку пенсіонерки, аби там продовжити розмову. Вже в середині помешкання зловмисниці почали переконувати бабусю, що найближчим часом буде проведена грошова реформа і їй потрібно обміняти старі купюри на нові.

Пенсіонерка повірила аферисткам, вийняла зі сховку всі свої заощадження і передала незнайомкам. Лиходійки так затуманили голову потерпілій, що вона незчулася, як вони пішли з її будинку, прихопивши усі гроші, натомість залишили пакунок з нарізаним папером. Здобиччю шахрайок стало майже 40 тисяч гривень.

За даним фактом працівники Монастириського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Правоохоронці розшукують зловмисниць та попереджають громадян бути уважними і обережними, не пускати до помешкань незнайомих людей. Застережіть родичів, особливо старшого віку, які проживають самотньо, адже саме вони через надмірну довірливість стають жертвами аферистів. Запам’ятайте, що працівники банківських установ, соціальних чи комунальних служб не ходять по домівках і не пропонують послуги з обміну грошей.