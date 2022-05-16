На Тернопільщині пенсіонер обікрав дівчинку: відповість за законами воєнного часу

Мобільний телефон – саме це стало об’єктом злочину 69-річного мешканця Борщова. Чоловік спокусився на чуже майно й тепер відповідатиме по законах воєнного часу.

На лінію «102» надійшло повідомлення від жительки Борщівської територіальної громади. Вона попросила розшукати невідому особу, яка поцупила мобільний телефон її доньки.

У ході розшукових заходів поліцейські оперативно вийшли на слід зловмисника. Крадій розповів, що скористався моментом, коли дівчинка відволіклася, залишила майно без нагляду й він вчинив задумане.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Відомості про подію внесено в ЄРЖР відповідно до частини 4 статті 185 ККУ (крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років.