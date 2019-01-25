На Тернопільщині педагогічні працівники звільняються через низькі зарплати

25/01/2019 Розмір тексту:

Зарплати працівників дошкільних, професійно-технічних закладів та науковців на низькому рівні, – стверджують в обласній організації профспілки освіти і науки України. Якщо виплати вчителів загальноосвітніх шкіл останнім роками зростали, то заробіток інших категорій педагогічних працівників залишається без змін. Як наслідок – чимало педагогів на Тернопільщині звільнилося.

Під час протестних акцій восени, які організовувала Федерація профспілок, вимагали підвищення заплат усім категоріям педагогічних працівників. Урядовці пообіцяли переглянути рівень виплат, проте ситуація дотепер не змінилася.

«Два роки не підвищується заробітна плата іншим категоріям педагогічних працівників – це працівники дошкільних, позашкільних закладів, професійно-технічних закладів, вищої школи, науковців. Також дуже відрізняється заробітна плата молодого спеціаліста та вчителя з багаторічним досвідом. Вчитель, який має всі необхідні надбавки, класне керівництво, має вищу заплату, ніж той, хто тільки приходить на роботу», – пояснює голова Тернопільської обласної організації працівників профспілки освіти і науки України Людмила Мокей.

Нагадаємо, надбавку до зарплат можуть отримати вчителі початкових класів на Тернопільщині. Але для цього необхідно пройти сертифікацію. Як пояснили в управлінні освіти і науки облдержадміністрації, після проходження цієї процедури зарплата вчителя зросте на 872 або на 927 грн. Розмір надбавки залежатиме від категорії вчителя.

Софія Романська