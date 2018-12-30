На Тернопільщині патрульні з активістами затримували п’яного “мента”. ВІДЕО

30/12/2018 0
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У селі Трибухівці Бучацького району поліція зупинила водія. Правоохоронці припустили, що кермувальник у нетверезому стані. Тоді чоловік почав тікати від поліціянтів.

Мешканець Бучача Роман Довбенко зафіксував на камеру, як кермувальник почав вириватися від патрульних. І разом із другом затримати дебошира у своїй автівці.

Кермувальником виявився колишній працівник міліції. Він відмовлявся проходити тест на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу. Погодився пройти його лише у районній лікарні. Але там чоловік раптово впав на землю, йдеться в сюжеті TV-4.

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