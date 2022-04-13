Правоохоронці Почаєва отримали автомобіль від пастора місцевої церкви.

Позашляховик на потреби Нацполіціі області передав правоохоронцям пастор Помісної церкви Християн віри Євангельської Іван Зорич. Транспорт допоможе працівникам сектору поліцейської діяльності міста Почаїв виконувати покладені на них службові обов’язки в нелегкий для України час.

Правоохоронці використовуватимуть транспорт для забезпечення громадського порядку на території обслуговування.

Начальник Головного управління Нацполіціі краю подякував пастору за виявлену громадянську позицію та вагому допомогу. Олександр Богомол зазначив, що саме мобільність пересування працівників поліції є запорукою оперативного реагування.