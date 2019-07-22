21 липня на Тернопільщині рятувальники тричі залучались до ліквідації пожеж пожнивних залишків.

Як повідомляють у ДСНС, у селі Млинівці Кременецького району згоріли пожнивні залишки на площі 3 га.

У с. Зеленче Теребовлянського району, на присадибній ділянці місцевої жительки, вогонь знищив не лише пожнивні залишки на площі 500 м. кв, а й скутер місцевого жителя, який під час пожежі перебував на даній земельній ділянці. Пожежу ліквідовано черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини (м.Теребовля). Під час гасіння врятовано два житлових будинки.

Також горіли пожнивні залишки на полі місцевого аграрного підприємства поблизу с. Іванків Борщівського району. Пожежу на площі 0,5 га ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Скала-Подільська.