Близько п’яти тисяч інсулінозалежних нараховують на Тернопільщині, з них – 306 дітей.

Забезпечення інсуліном із державного бюджету профінансоване лише на 40%, решту коштів повинні додати з місцевих бюджетів. Втім, вирішено це питання не у всіх районах.

На Тернопільщині цього року хворі на цукровий діабет з державного бюджету отримали 17 мільйонів гривень на інсулін. Втім, уже вони використали ліків на суму, яка перевищила 30 мільйонів гривень, – каже голова об’єднання батьків, дітей і молоді Тернопілля, хворих на цукровий діабет «Діа-Дім» Роман Островський. Як наслідок – тисячі краян можуть залишитися без життєво необхідних ліків.

“В нашій області тільки 306 дітей є інсулінозалежними. А загальна кількість дорослого населення, яке залишається залежним від інсуліну сягає 4965. Нині, виділених державою коштів на інсулін, немає. У нас в Копиченцях 28-річний хлопець на межі життя через відсутність інсуліну, йому хворі самі передають ліки, щоб він жив. Зараз є ризик, щоб не сталося трагедії через відсутність забезпечення інсуліном. Людина, яка залежна від інсуліну, навіть за одну добу може померти, якщо не прийме цих життєво необхідних ліків. Якщо далі піде таке фінансування, буде біда”.

Інсулінозалежні у вересні написали лист до президента України, однак відповіді дотепер не отримали. Наразі вони покладають надії на вирішення проблем із фінансуванням у Верховній Раді України. 14 листопада, у Всесвітній день боротьби із діабетом, вони спробують домовитися із народними обранцями про фінансування на наступний рік.

Софія Романська