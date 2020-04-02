П’ять нових випадків захворювання на коронавірус зареєстрували на Тернопільщині.
Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом станом на 11 годину 2 квітня.
Загалом в області уже 111 підтверджених випадків цього захворювання. Згідно з даними обласного лабораторного центру, 17 випадків залишаються під підозрою.
В цілому по Україні – 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних. 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
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