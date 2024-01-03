На Тернопільщині водій у стані алкогольного сп’яніння збив електроопору.

1,34 проміле алкоголю в крові – у такому стані водій автомобіля “Mercedes-Benz” сів за кермо.

Другого січня близько 21:00 на лінію “102” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду і непритомного кермувальника в салоні авто. Аварія трапилася на роздоріжжі біля села Жизномир Бучацької територіальної громади. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, житель села Зубрець 1962 року народження не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в бетонну електроопору.

Водія доправили до лікарні, але не госпіталізовували. Щодо порушника працівники поліції склали адміністративні протоколи відповідно до статті 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна) КУпАП.