

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 30 липня неподалік села Саранчуки Бережанського району.

При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи стало відомо, що за кермом транспортного засобу ВАЗ-21099 перебував нетверезий тридцятип’ятирічний житель села Рибники.

За попередніми даними в його крові було більше двох проміле алкоголю.

На автодорозі Жовнівка-Коржова водій не врахував стану дорожнього покриття, не обрав безпечної швидкості та злетів у кювет.

В салоні автомобіля на момент аварії був ще й односельчанин кермувальника, 1998 року народження. Його із закритим переломом плечової кістки госпіталізували до лікарні.

Порушник правил дорожнього руху відповідатиме у суді відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.