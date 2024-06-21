Про смерть чоловіка 1972 року народження на спецлінію поліції повідомили лікарі бригади екстреної медичної допомоги. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції.

У ході перевірки стало відомо, що чоловік за кілька годин до смерті потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Загиблий перебував в салоні авто Daewoo Nexia, яким керував його син. Рухаючись польовою дорогою, родич не впорався з керуванням і транспорт перекинувся. Ні поліцію, ні швидку вони не викликали.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили місцеперебування кермувальника. Його правоохоронці затримали за підзрою у тому, що керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

За фактам ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили провадження відповідно до статті 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.