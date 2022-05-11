100 американських доларів пропонував поліцейським житель Лановецької громади, аби вони не склали на нього адмінпротокол за керування транспортним засобом напідпитку. За такий вчинок чоловікові може загрожувати до 4 років позбавлення волі.

Під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції Лановецького відділення поліції зупинили водія скутера. 42-річний чоловік пересувався на двоколіснику, на якому не було номерних знаків. Під час спілкування поліцейські відчули від водія запах спиртного та запропонували йому пройти освідування на стан алкогольного сп’яніння. Прилад Drager підтвердив, що керманич нетверезий.

Щоб уникнути адміністративної відповідальності, водій-порушник став пропонувати поліцейським 100 американських доларів. Правоохоронці попередили чоловіка, що за пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Та попри це кермувальник не зупинявся. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група, яку на місце події викликали інспектори.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські оформили на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння). За їзду напідпитку йому доведеться сплатити 17 000 гривень штрафу.