Чотирьох водіїв у нетверезому стані зупинили патрульні вчора у Тернополі. Один із них зумовив аварію через зіткнення із попутним автомобілем.

Як повідомили у Патрульній поліції області, на порушників склали адміністративні матеріали. Поліціянти спрямували матеріали до суду.

“Від ранку тернопільські патрульні склали 4 адміністративні матеріали на водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння. Один з таких водіїв, навіть, спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Близько 13-ї години на АД М – 09 “Тернопіль — Львів — Рава-Руська”, водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної дистанції між транспортними засобами та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes, який рухався в попутному напрямку. На щастя, внаслідок ДТП ніхто з громадян не постраждав. В ході з’ясування всіх обставин події, поліцейські виявили у водія автомобіля Volkswagen ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1.87 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом межу”.

За інформацією патрульної поліції, торік на Тернопільщині через нетверезий стан до відповідальності притягнули на 25% більше водіїв, ніж попереднього року. Збільшення штрафів порушників не зупиняє.