На Тернопільщині п’яний водій накинувся на патрульних з битою

28-річному чоловікові інкримінують частину 1 статті 342 (опір представникові влади) Кримінального кодексу, також щодо нього складено два адміністративні протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору поліцейському.

Автомобіль ВАЗ-2105 співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №3 міста Теребовлі зупинили в селі Ласківці Теребовлянської громади за порушення правил дорожнього руху. З’ясувалося, за кермом транспортного засобу перебував неповнолітній хлопець. Поруч з ним сидів нетверезий батько, котрий і влаштував розбірки. Зловмисник спочатку спробував накинутися на правоохоронців з дерев’яною битою, а вже у відділку хуліганив та чинив злісну непокору.

До слова, зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

За адміністративні проступки чоловікові загрожують штрафні санкції, а за опір представникові влади Кримінальний кодекс передбачає обмеження волі до трьох років.