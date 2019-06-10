Чергову смерть на дорозі зареєстрували правоохоронці Тернопільщини. На автодорозі Бережани-Підгайці-Монастириськ, неподалік села Посухів, люди виявили тіло чоловіка, 1960 року народження.

Загиблий лежав у траві на правому узбіччі, а його травми були характерними для удару автомобілем. Біля чоловіка валявся увімкнений ліхтарик.

На місці злочину оперативники виявили деталі, які могли належати автівки бусу. Уже у ході розслідування слідчі встановили, що до автопригоди причетний тридцятип’ятирічний житель Бережан. Він 9 червня близько 4:10, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter 316, збив пішохода, який йшов узбіччям дороги, а після цього втік.

Транспортний засіб чоловік заховав у Бучацькому районі, на території домогосподарства матері, а сам через шість годин після наїзду, повернувся на місце автопригоди.

Водія освідчили на предмет алкогольного сп’яніння. Попередньо в його крові виявили 0,6 проміле алкоголю.

Як повідомляють у поліції, чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.