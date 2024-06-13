2,3 проміле алкоголю в крові водія показав газоаналізатор «Драгер». Чоловік у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням і спровокував дорожньо-транспортну пригоду.

За словами очевидців, водій трактора МТЗ – 80 їхав на великій швидкості однією із вулиць села Швейків Монастирського району. На дорозі каталися на самокатах діти, а побачивши трактор, почали тікати.

Водій навіть не гальмував, а зупинився лише після того, як наїхав на один із самокатів. На місце пригоди виїжджали працівники Бучацького відділення поліції.

У ході перевірки з’ясувалося, що 46-річний водій трактора був п’яний і керував технікою без відповідних дозволів.

На чоловіка поліцейські склали три адміністративних протоколи: за статтею 124 (порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна), частина 4 статті 130 (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння) та статтю 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські наголошують, що кожна дитина повинна знати правила дорожнього руху. Батьки відповідають за безпеку дітей, але бути поруч з ними постійно не завжди можливо. А тому варто вкотре нагадати малечі, що гратися, кататися на велосипедах, самокатах чи роликах можна лише на безпечній території, якомога далі від проїжджої частини дороги.