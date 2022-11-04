Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику сектору Центру пробації у Тернопільській області, який п’яним за кермом автомобіля збив велосипедиста.

ДТП сталося 14 жовтня 2022 року у селі Біла Чортківського району Тернопільщини.

Посадовець Центру, який займається організацією виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, був за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з позашляховиком. Проте він не зупинив авто, продовжив рух і збив велосипедиста.

Лікарі діагностували у потерпілого черепно-мозкову травму та перелом ключиці. Водій та пасажири авто, в яке в’їхав посадовець, не постраждали.

Винуватець ДТП з місця пригоди втік.

Йому повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.