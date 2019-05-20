У порядку статті 208 КПК затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання 35-річного жителя Збаража. Зловмисник наніс тілесні ушкодження співробітнику Збаразького відділення поліції.

Як повідомляють у поліції, 19 травня близько 18 години до поліцейського сектору роти патрульної поліції, який перебував на службі в складі наряду групи реагування, на зупинці громадського транспорту підійшов молодий чоловік і безпричинно почав нецензурно висловлюватися в його адресу, відтак накинувся на правоохоронця з кулаками. За зовнішніми ознаками зловмисник був у стані алкогольного сп’яніння. Старший лейтенант звернувся до лікарів з тілесними ушкодженнями, не госпіталізовувався.

Зловмисникові інкримінують частину 2 статті 354 ККУ – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Карається таке правопорушення обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.