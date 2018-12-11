На Тернопільщині п’яний мисливець погрожував повбивати рідних
11/12/2018 0
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До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі Козівського відділення поліції внесли факт погрози вбивством – частина 1 статті 129 ККУ.
Таке кримінальне завершення мала сімейна сварка в одному з сіл району, повідомляють у поліції.
Як з’ясувалося, 38-річний чоловік повернувся вночі додому з полювання у нетверезому стані. Батьки дружини взялися навчати розуму зятя. Це й спровокувало скандал.
Зі слів тещі, чоловік доньки спочатку погрожував їй мисливським ножем, навіть до горла приставляв, а потім схопився за рушницю. Щоправда, у них не цілився, а вистрелив у землю.
Прибувши на місце події, поліцейські застали зловмисника сплячим в автомобілі. У скоєному він зізнався. Мисливську рушницю та ніж вилучено.
Триває досудове розслідування.
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