На Тернопільщині п’яний мисливець погрожував повбивати рідних

11/12/2018 Розмір тексту:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі Козівського відділення поліції внесли факт погрози вбивством – частина 1 статті 129 ККУ.

Таке кримінальне завершення мала сімейна сварка в одному з сіл району, повідомляють у поліції.

Як з’ясувалося, 38-річний чоловік повернувся вночі додому з полювання у нетверезому стані. Батьки дружини взялися навчати розуму зятя. Це й спровокувало скандал.

Зі слів тещі, чоловік доньки спочатку погрожував їй мисливським ножем, навіть до горла приставляв, а потім схопився за рушницю. Щоправда, у них не цілився, а вистрелив у землю.

Прибувши на місце події, поліцейські застали зловмисника сплячим в автомобілі. У скоєному він зізнався. Мисливську рушницю та ніж вилучено.

Триває досудове розслідування.