На Тернопільщині п’яна неповнолітня впала з балкону. Вона у реанімації

28/01/2019 Розмір тексту:

Повідомлення про подію надійшло до співробітників Підгаєцького відділення поліції від медиків вранці 26 січня. До районної лікарні з травмою голови та в стані алкогольного сп’яніння доправили неповнолітню дівчину.

Правоохоронці встановили, що потерпіла – 17-річна мешканка Бережанського району. Травму неповнолітня отримала внаслідок падіння з балкону другого поверху житлового будинку, де в компанії трьох старших хлопців розпивала міцні напої.

Наразі стан дівчини важкий – вона перебуває в реанімаційному відділенні Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Вирішується питання про притягнення хлопців, які разом з неповнолітньою розпивали спиртне, до адміністративної відповідальності за ст. 180 КУпАП – доведення неповнолітнього до стану сп’яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх замінюють, або іншими особами.

Дані про подію правоохоронці внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.