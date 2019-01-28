На Тернопільщині п’яна неповнолітня впала з балкону. Вона у реанімації

28/01/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Повідомлення про подію надійшло до співробітників Підгаєцького відділення поліції від медиків вранці 26 січня. До районної лікарні з травмою голови та в стані алкогольного сп’яніння доправили неповнолітню дівчину.

Правоохоронці встановили, що потерпіла – 17-річна  мешканка Бережанського району. Травму неповнолітня отримала внаслідок падіння з балкону другого поверху житлового будинку, де в компанії трьох старших хлопців розпивала міцні напої.

Наразі стан дівчини важкий – вона перебуває в реанімаційному відділенні Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Вирішується питання про притягнення хлопців, які разом  з неповнолітньою розпивали спиртне, до  адміністративної відповідальності за ст. 180 КУпАП – доведення неповнолітнього до стану сп’яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх замінюють, або іншими особами.

Дані про подію правоохоронці внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,341 / 12.21m