Із забоєм м’яких тканин голови та з підозрою на перелом кісток носа до лікарні потрапила семимісячна дівчинка. Тілесні ушкодження дитині нанесла рідна матір.

Про те, що жінка б’є свою кількамісячну доньку на лінію “102” Кременецького відділу поліції повідомили сусіди. Вони заявили, що матір перебуває у стані алкогольного сп’яніння, а її дитина на очах у свідків кілька разів випадала з візочка. Матір її намагалася у нього посадити та марно. В результаті – коляска впала на дівчинку. Люди спробували відібрати маля у родички, але остання не віддавала, а схопивши її, почала тікати.

Втихомирили горе-матір правоохоронці. Дитину доправили до лікарні. Підозрювана – уродженка Києва, 1992 року народження. Вона переїхала на Тернопільщину з чоловіком. Обидвоє постійно зловживають спиртними напоями. У подружжя уже п’ятеро малолітніх діток.

Двоє з них знаходяться під опікою свекрухи і живуть у сусідній області. Потерпілу дівчинку також опікунські органи передали дідусеві.

Працівники поліції встановлюють усі деталі інциденту, а матері доведеться відповідати у суді відповідно до статті 166 частина 1 ККУ – Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.